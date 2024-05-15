بـ"رسالة إلى الجماهير" .. روبرتو فيرمينو يرد على أنباء الرحيل عن الأهلي

كلمات حاسمة من روبرتو فيرمينو..

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حسم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، قبل فتح باب الميركاتو الصيفي رسميًا.

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فيرمينو انضم إلى الأهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ حيث تلقى العديد من الانتقادات في بداية مشواره مع الفريق الأول، قبل أن يتحسن مستواه مؤخرًا.

وأعلن فيرمينو في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، بعد مباراة الشباب الماضية، وتم عرضها في حلقة أمس، استمراره مع الفريق الأهلاوي، حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2026.

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وقال النجم البرازيلي: "بالتأكيد لن أرحل.. يتبقى في عقدي (عامين)، وأنا سعيد وأرغب في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم".

وأكد روبرتو فيرمينو، على أنه تأقلم بنسبة 100% مع الأهلي والأجواء في السعودية، واعدًا الجماهير بتطوير مستواه والظهور بشكل أفضل بكثير، في الموسم الرياضي القادم.

جدير بالذكر أن فيرمينو سجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين، خلال 31 مباراة رسمية مع النادي الأهلي، في مختلف المسابقات.

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