رسائل وداع خاصة من جماهير النصر للشامخ سعود آل سويلم

رحيل سعود آل سويلم رسميًا عن النادي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

دشنت جماهير نادي النصر السعودي وسم خاص من أجل توديع رئيس النادي سعود آل سويلم بعد قراره عدم الترشح لرئاسة النادي.

وأعلن عبدالله بن زنان، المتحدث باسم النصر، رحيل سعود آل سويلم رسميًا عن النادي، وعدم ترشحه في الإعادة، يوم الأحد المقبل، لظروف شخصية.

وأكد بن زنان في سلسلة تغريدات عبر صفحته بموقع "تويتر"، على أن آل سويلم، سيظل علامة فارقة في الرياضة السعودية، وليس نادي النصر فقط.

وفقًا لـ@ariyadhiah : سعود السويلم لن يترشح لرئاسة النصر وسيغادر الرياضة عامة، وباب الترشح سيفتح مجددًا لاستقبال مرشحين جدد لنادي النصر. pic.twitter.com/myzh0DHJBO — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 11, 2019

وتصدر هاشتاج #شكرا_يالشامخ التريند السعودي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أظهرت جماهير العالمي دعمها الكامل لرئيس النادي الذي قدم عملاً كبيرًا مع الفريق الأول.

وأغلق في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء، الموافق 11 يونيو 2019، باب الترشح لانتخابات رئاسة الأندية، وسط غياب تقديم أي شخص لأوراقه رسميًا لتولي المنصب في النصر، حيث من المقرر أن يعاد فتح باب الترشح مرة أخرى للعالمي، يوم الأحد القادم، ولمدة 3 أيام.

يُذكر أن نادي النصر قد حقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحت قيادة آل سويلم وهو ما أرجعته بعض جماهير العالمي لمجهودات رئيس النادي.

سأنتظر عودتك غدا ... وإن لم تعد .. فكل الأيام غدا إلى أن تعود 💔❤ #شكرا_يالشامخ pic.twitter.com/Mt5SZE6uiF — الكورة مع صلاح المغربي (@salla7ovich) June 11, 2019