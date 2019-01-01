رسائل شكر من لاعبي الهلال إلى جماهير القوة الزرقاء

تطبيق تجربة جديدة من قبل جماهير الهلال

ماجد جزر

وجه لاعبي نادي الهلال السعودي رسالة شكر خاصة إلى جماهير النادي على الدور الكبير في تشجيع ودعم الفريق خلال مباراتهم أمام النادي الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا.

الهلال تخطى عقبة الأهلي بنتيجة 4\3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، ليضرب موعدًا مع الاتحاد السعودي في ربع نهائي البطولة.

وشهدت مباراة الأمس تطبيق تجربة جديدة من قبل جماهير الهلال وذلك على طريقة الألتراس، والذين أطلقوا على أنفسهم لقب القوة الزرقاء.

وعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غرد على البليهي : "حمدلله خطوة الى الإمام والقادم أجمل للزعيم".

وأضاف : "جمهورنا العظيم #القوة_الزرقاء مبروك لكم وبدعمكم نزداد قوة انتم افضل لاعب بالمباراة، ومبروك والقادم أجمل 💙💙".

زميله عبدالله الحافظ غرد : "الحمد لله على كل حال، مبروك التأهل ، نغلق صفحة الأسيوية حتى المباراة المقبلة ، أمامنا انطلاقه جديده في الدوري أسأل الله التوفيق دائماً و أبداً ، شكراً جمهورنا الحبيب بصمتكم واضحه كعادتكم".

كما غرد حارس المرمى عبدالله المعيوف : "الحمد لله، ألف مبروك التأهل يا زعماء تستاهلون"؟