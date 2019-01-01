رسائل تكشف عن تخوف سالا من سقوط الطائرة المفقودة

حتى الآن لم يتم العثور على الطائرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت رسائل صوتية متداولة بين إيميليانو سالا، لاعب كارديف سيتي المفقود، وأصدقائه، أن الأرجنتيني كان متخوفاً من سقوط الطائرة التي تقله مرة أخرى لفريقه الويلزي.

وفُقدت طائرة سالا في طريقها من نانت الفرنسية إلى كارديف ولم يتم العثور على أي بقايا أو حطام حتى الآن رغم حملات البحث المستمرة من قبل السلطات.

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ونشرت "أوليه" تسجيلات صوتية لسالا أرسلها لمجموعة من أصدقائه عبر "واتساب" يبدي فيها تخوفه من حالة الطائرة المستخدمة لنقله لفريقه الويلزي.

وقال سالا: "مرحباً أخوتي الصغار، كيف حالكم أيها المجانين؟ أنا منهك للغاية، قمت بأشياء كثيرة في نانت، أشياء، أشياء، أشياء، الأمر لا يتوقف أبداً".

💢 سالا كان قد وقّع العقد مع نادي كارديف لكنه عاد لتوديع زملاءه .. الأمر الذي أثار الذعز في نانت

إليكم نظرة عن كثب على الأمر بكامله 👀 pic.twitter.com/QtAsWWyKlZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

سالا ينضم لتورينو ومانشستر يونايتد في أشهر حوادث الطيران

وأكمل: "أنا على متن طائرة تبدو أنها ستسقط وتتفتت إلى قطع، أنا ذاهب لكارديف، وسأبدأ غداً بالفعل، أمر جنوني، في المساء أبدأ التدريبات مباشرة مع فريقي الجديد".

ثم أرسل سالا رسالة أخيرة قال فيها: "كيف حالك أخوتي؟ كله جيد؟ إذا لم تتلقوا أي أخبار مني خلال ساعة ونصف، لا أعرف، ولكن سيحتاجوا أن يرسلوا أحدهم للبحث عني، أنا خائف".

وأعلنت السلطات أن عمليات البحث ستتوقف عن سالا مؤقتاً وتُستكمل صباح الأربعاء بسبب صعوبة الرؤية.

وكان سالا انتقل من نانت إلى صفوف كارديف سيتي مقابل 15 مليون يورو، وهي الصفقة التي تعتبر قياسية من قبل النادي الويلزي الذي يلعب بالبريميرليج.