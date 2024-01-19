رد يفاجئ النصر .. كريستيانو رونالدو يكشف موعد اعتزاله

رد مفاجئ من كريستيانو رونالدو عن موعد اعتزاله..

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رد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، مساء اليوم الجمعة، عن موعد اعتزاله كرة القدم، بشكل نهائي.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

وطوال الفترة القليلة الماضية.. كشفت تقارير محلية وعالمية، عن رغبة العالمي، في تمديد عقد الأسطورة البرتغالية، وربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية مشواره الكروي، ثم تعيينه في منصب إداري بالنادي.

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وخلال كلمته في حفل "جلوب سوكر 2023" بمدينة دبي الإماراتية؛ قال كريستيانو عن موعد اعتزاله: "في اللحظة التي أشعر فيها بأنني انتهيت.. سأتقاعد".

وكشف رونالدو الذي اقترب من إكمال عامه الـ39، وهو يبتسم؛ عن أنه ربما يعتزل كرة القدم نهائيًا، بعد 10 سنواتٍ من الآن.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو أعلن في وقتٍ سابق، عن مشاركته في كأس أمم أوروبا 2024، مع منتخب بلاده البرتغال، مع رغبته في الظهور بمونديال 2026 أيضًا.

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