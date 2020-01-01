رد مفاجئ لكلوب على طفل مانشستر يونايتد الذي طالبه بالخسارة

كيف رد كلوب على طفل مانشستر يونايتد الغاضب من انتصارات ليفربول

في لمحة إنسانية رائعة من تلك التي تعطي يورجن كلوب قيمة إضافية بجانب كونه مدرب كبير، رد المدرب الألماني على الطفل الذي أبلغه امتعاضه من كثرة انتصارات ليفربول.

القصة هي أن طفلًا يبلغ ن العمر 10 أعوام من مشجعي مانشستر يونايتد قام بإرسال هذه الرسالة ليورجن كلوب مدرب ليفربول، والتي كان نصها كالتالي.

"عزيزي يورجن كلوب، إسمي داراج وأشجع مانشستر يونايتد، وأبلغ من العمر 10 سنوات، وأرسل لك اليوم رسالة لأعبر لك فيها عن إمتعاضي.

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"ليفربول هذا الموسم يحققون الكثير من النقاط ويفوزون بكل المباريات تقريبًا، في حال حققت 9 انتصارات أخرى إضافية على التوالي ستصبح صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، وبالنسبة لي كمشجع لمانشستر يونايتد، فهذا يحزنني للغاية".

"لذلك، عندما يخوض ليفربول مباراته القادمة، أرجوك، اجعلهم يخسرون اللقاء، أتمنى أن أكون قد أقنعتك بعدم تحقيق الدوري أو الفوز في أي مباراة أخرى"

الطفل أرسل الرسالة ببراءة شديدة، ولكن المفاجأة التي تلقاها هو ووالده أن المدير الفني الألماني يورجن كلوب والمعروف بمثل هذه الأشياء قام بالرد عليه

وجاء رد يورجن كلوب من خلال رسالة طويلة، تلك التي أعرب فيها عن أسفه لكون الأمور خارجة عن إرادته، كما شكر الطفل على توجيه هذه الرسالة.

وقال كلوب خلال رسالته: "أولًا، أود توجيه الشكر لك على كتابتك لهذه الرسالة، أعلم أنك لم تتمنى لي حظًا موفقًا أو ما شابه في الماضي والحاضر، لكن دائمًا اما يكون الأمر شيقًا أن تقوم بالاستماع لمشجع صغير السن شغوف بكرة القدم، ذلك بغض النظر عن أي شيء آخر، أنا حقًا أحب ذلك.

"لسوء الحظ، لا يمكنني ضمان تلبية رغبتك، وذلك لأن الأمر ليس باختياري، بقدر ما تتمنى أنت خسارة ليفربول، وظيفتي هي أن أفعل كل ما أقدر عليه لكي يفوز ليفربول، لأن هناك الملايين حول العالم ينتظرون حدوث ذلك، ومن المطلوب مني أن أجعلهم سعداء، لذا، أنا لا أود أن أخذلهم"

"لحسن حظك، لقد خسرنا الكثير من المواجهات في الماضي كما سنتعرض للهزائم بالطبع في المستقبل، وذلك لأن كرة القدم تمر بهذا الشكل دائمًا، المشكلة هي أنك عندما تكون في العاشرة من عمرك تظن أن الأمور ستبقى على ما هي عليه في المستقبل، لكن إن كان هناك شيء بإمكاني أن أبلغك به بعدما وصلت للثانية والخمسين من عمره فهو أن الأمور لا تبقى دائمًا على ما هي عليه"

"عندما قرأت رسالتك هناك شيء واحد أدركت أنه لن يتغيّر أبدًا وهو شغفك باللعبة وحبك ولفريقك، مانشستر يونايتد محظوظون بالتأكيد لأنك مشجع لهم"

"وأخيرًا، أتمنى أن لا تشعر بخيبة أمل أبدًا، إن كان مقدرًا لنا أن نحقق المزيد من الإنتصارات والألقاب فلا تغضب، لأنه ورغم التنافس الكبير بين فريقي وفريقك فنحن نحترم بعضنا البعض، وهذا بالنسبة لي أهم ما في كرة القدم، اعتني بنفسك وحظًا موفقًا لك دائمًا"

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ويواصل يورجن كلوب خطف الأضواء بملحاته الإنسانية ورؤيته لكرة القدم بصورة أكثر جمالًا من تلك التي يراها البقية، حيث يعزز كلوب هذه الجوانب التي لا تحصل على حقها