رد قوي .. زوجة ألفيش توضح حقيقة طلبها الطلاق!

زوجة داني ألفيش ترد بنفسها على شائعات طلبها الطلاق منه بعد تورطه في قضية اعتداء على سيدة.

يبدو أن متاعب البرازيلي داني ألفيش، نجم برشلونة السابق، لن تُزيدها عليه -حتى الآن- زوجته جوانا سانز بطلبها الطلاق.

وانتشرت شائعات عن طلب عارضة الأزياء الإسبانية الطلاق من زوجها لاعب الكرة الشهير المحتجز الآن ببلدها على خلفية اتهامه بالاعتداء على سيدة نهاية العام الماضي.

ووضحت جوانا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام موقفها مما قيل بوسائل الإعلام لكنها لم تتحدث صراحة عن طلبها الطلاق من عدمه: "على أن أوضح الأمور؛ ما قيل على لساني لم أتفوه به مطلقًا. لم أتواصل مع أي وسيلة إعلامية أو أي صحافي على وجه الخصوص".

وواصلت زوجة النجم البرازيلي ردها: "حينما يكون لدي ما أقوله، أنا جوانا سانز، سأقول ذلك عبر حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي. ما عدا ذلك تكهنات. أقدر الاهتمام، لكن في هذه اللحظة هناك قضية قائمة ولا تستوجب أن نفقد السيطرة".