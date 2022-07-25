رد قاسي من صلاح على نجم ليفربول بعد سخريته من قلة ركضه!

نجم وسط ليفربول يسخر من الطريقة التي يحافظ بها صلاح على طاقته خلال المباريات، ورد قوي من المصري.

منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول الإنجليزي قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، تمكن المصري محمد صلاح من تسجيل 156 هدفًا في 254 مباراة.

وخلال فترة التحضير للموسم الجديد، سخر كورتيس جونز لاعب وسط ليفربول من نهج صلاح أثناء المباريات، مؤكدًا أنه لا يركض إلى عندما يرى المرمى.

صلاح تمكن من كسر العديد من الأرقام القياسية منذ انضمامه إلى ملعب "أنفيلد"، وبعد توقيع عقد جديد مع ليفربول، فإنه يستعد لبدء موسم 2022-23، من أجل الاستمرار في التألق مع "الريدز".

كيف رد جونز على سخرية صلاح؟

مساهمة صلاح في العمل الهجومي مع ليفربول لا يمكن التقليل منها، حيث يوفر طاقته خلال المباراة من أجل الركض عندما تكون الأمور أكثر أهمية.

وأظهر صلاح خلال فترة التحضير للموسم الجديد أنه قادر على بذل مجهود كبير، حيث كان جونز يمزح معه خلال معسكر تدريبي في النمسا، مؤكدًا أن المصري الدولي لاعب مختلف في التدريبات عما هو عليه في الملعب.

جونز طالب مصور قناة ليفربول الرسمية بأن يضع الكاميرا على صلاح، قبل أن يسخر "الملك المصري" منه مؤكدًا بأنه قتله بالتفوق عليه خلال جلسة الركض الجماعية.

واعترف جونز بالهزيمة أمام صلاح لكنه رد بالقول: "لكن بعد ذلك في المباريات أركض أكثر منك، لا معنى لذلك إذا كان بإمكانك أن تركض بهذه الطريقة هنا".

ليرد صلاح: "لتسجيل الأهداف يا أخي، هذه هي الطريقة التي تسجل بها الأهداف".

واعترف جونز بأن صلاح على حق، قبل أن ينهي المحادثة قائلًا: "إنك تركض فقط عندما ترى المرمى".

ما مدى جاهزية صلاح لموسم 2022-23؟

سجل صلاح هدفين خلال ثلاث مباريات ودية خاضها ليفربول تحضيرًا للموسم الجديد، ويستعد لخوض مباراة جديدة مساء الأربعاء أمام سالزبورج النمساوي.

وبعد ذلك، سيلعب ليفربول ضد مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، يوم السبت 30 يوليو، قبل أن يستضيف ستراسبورج الفرنسي في اليوم التالي.

بعد ذلك، سيبدأ صلاح حملة الحفاظ على جائزة الحذاء الذهبي التي حصدها الموسم الماضي، بمواجهة فولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في السادس من أغسطس.