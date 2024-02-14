رد فعل مفاجئ من جورج جيسوس بعد سؤال صحفي لتمبكتي .. ومدرب الهلال للإيرانيين: "جمهوركم لا يخيفنا"

حديث جورج جيسوس قبل مباراة الهلال وسباهان أصفهان..

أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، على صعوبة مباراة فريقه "المرتقبة" أمام سباهان أصفهان الإيراني.

الهلال يحل ضيفًا على سباهان، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تنتظرنا مواجهة قوية وصعبة على أرض المنافس؛ لكننا لا نخشى جماهير سباهان على الرغم من ذلك".

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وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أن الزعيم الهلالي يمتلك "لاعبين كبار"، اعتادوا على مثل هذه الأجواء الجماهيرية الصعبة، التي تنتظر الفريق على الأراضي الإيرانية.

ونفى جورج جيسوس، تغيير طريقة لعب نادي الهلال، مشددًا على أنه سيواصل الاعتماد على النهج الهجومي مع التنظيم الدفاعي؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق، في لقاء الإياب.

وشهد المؤتمر أزمة كبرى؛ عندما قام أحد الصحفيين، بتوجيه سؤال إلى حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الهلال، الذي كان يتواجد مع جيسوس في القاعة.

الصحفي سأل تمبكتي عن أزمة اللاعبين مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لأخضر السعودي؛ ليرد جيسوس: "لو سمحت.. حسان لن يتحدث هُنا سوى عن فريق الهلال، وليس عن المنتخب".

جدير بالذكر أن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فرضت عقوبات على 6 لاعبين من بينهم قائد الهلال سلمان الفرج؛ بعد استبعادهم من قائمة منتخب السعودية في النسخة الأخيرة من كأس أمم آسيا، بحجة التمرد على مانشيني.