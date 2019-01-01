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الدوري الإنجليزي الممتاز

رد فعل لطيف من بوجبا تجاه الثنائي الذي لم يتعرف عليه

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Getty Images
بوجبا يواصل إبراز شخصيته المرحة خارج الملعب

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أثناء تواجده في القطار، حدثت واقعة طريفة بين النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد وأحد الأشخاص من ركاب القطار.

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ولم يستطع هذا الشخص الذي ركب القطار بصحبة زوجته التعرف على بول بوجبا، الأمر الذي استقبله بوجبا بابتسامات معروفة عنه في مثل هذه المواقف.

وبعدما مرت الواقعة، دعا مانشستر يونايتد الرجل وزوجته لحضور واحدة من مباريات الفريق ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحضر الرجل وزوجته مباراة مانشستر يونايتد القادمة على ملعب أولدترافورد، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو يجمعهما مع بوجبا الذي كانا يجهلانه.

يذكر أن بول بوجبا كان قد قدم أداء كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي خلفه أولي جونار سولشار.  

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