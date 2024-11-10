ماذا فعل سيرخيو؟

أشعل جوتي أسطورة ريال مدريد حالة من الجدل بين جماهير النادي الملكي، بعدما اقترح عودة القائد السابق سيرخيو راموس إلى الفريق، في ظل الأزمة الدفاعية الكبرى التي تواجه الميرنجي حاليًا.

ويتواجد راموس دون فريق هذا الموسم، منذ انتهاء عقده مع إشبيلية في صيف 2024، علمًا بأنه ارتدى قميص ريال مدريد لمدة 16 عامًا انتهت في 2021، بينما يعاني فريق المدرب كارلو أنشيلوتي من أزمة دفاعية كبرى بسبب الإصابات في الخط الخلفي، والتي كان آخرها الثنائي لوكاس فاسكيز وإيدر ميليتاو.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تصريحات جوتي لقناة DAZN، والتي قال فيها: "إصابة ميليتاو تبدو خطيرة (قطع في الرباط الصليبي) الاسم الذي تفكر فيه الجماهير هو سيرخيو راموس، إنه دون فريق، ويمكنه اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع وتكلفته صفرية".

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ولم يتجاهل صاحب الـ(38 عامًا) الدعوات المطالبة بعودته إلى ريال مدريد، من أجل إنقاذ موسم الميرنجي، وإنما أبدى ترحيبًا بالفكرة.

وتفاعل المدافع الأندلسي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مع منشور يتضمن تصريحات جوتي، من خلال وضع (إعجاب)، في إشارة واضحة لرغبته في العودة من جديد إلى سانتياجو بيرنابيو.

من جهتها، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن "إدارة الملكي، رفضت فكرة التعاقد مع راموس، في صفقة انتقال حر"، ويبقى انتظار الخطوات الفعلية في الفترة المقبلة لحل الأزمة الدفاعية.