رد فعل فقط .. تركي آل الشيخ يكشف عن المرة الوحيدة التي شجع فيها النصر!

تعرف على تفاصيل تشجيع تركي آل الشيخ لنادي النصر

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كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن المرة الوحيدة التي قام فيها بتشجيع نادي النصر، على الرغم من أنه يُشجع نادي الهلال منذ الصغر.

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تركي آل الشيخ أعلن من قبل في أكثر من مناسبة، عن أنه يُشجع نادي الهلال منذ الصغر، ودائمًا ما يُشجعه ويُسانده في جميع المباريات.

وقال تركي آل الشيخ عبر بودكاست عمار: "أنا أشجع الهلال منذ الصغر، ولكنني شجعت نادي النصر مرة واحدة فقط، وكانت لمدة أسبوع".

وأضاف: "تشجيعي لنادي النصر كان ردة فعل على موقف، وهذا الأمر كان منذ عام 2012، أي قبل أن أصبح وزيرًا بـ4 أو 5 سنوات".

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ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن السعودي حاليًا، بفارق 7 نقاط عن النصر مطارده وصاحب المركز الثاني.

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