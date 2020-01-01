"رد فعل أتلتيكو مدريد أرعب ليفربول في قلب أنفيلد"

لم يكن أمامنا خيار آخر سوى الهجوم..

اعتبر ماركوس يورينتي، لاعب أتلتيكو مدريد، أن ليفربول قد شعر بالرعب من ردة فعل فريقه بعد الهدف الثاني للريدز في شباكهم، خلال مباراة الإياب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الروخيبلانكوس في واندا ميتروبوليتانو بهدف نظيف، لتعود كتيبة يورجن كلوب في الأنفيلد وتحرز التعديل عبر روبيرتو فيرمينو في الوقت الأصلي ثم يتم اللجوء للأشواط الإضافية.

الريدز أضافوا الثاني وظن الجميع أن المباراة انتهت، لكن كتيبة دييجو سيميوني عادت بفضل تألق يورينتي، الذي أحرز الهدفين الأول والثاني قبل أن يضع موراتا ثالث الأهداف في الدقائق الأخيرة ويُعلن تأهل الأتليتي لربع النهائي.

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يورينتي في تصريحات للصحافة تحدث عن إثارة المباراة وقال "بدأوا في وضعنا بوضع يسمح لنا بالهجوم، ومع الهدف الثاني بات واضحًا لنا أننا لا نملك سوى خيار الهجوم الآن.".

كما أضاف "كان لديهم ملايين الفرص في المباراة، وأعتقد أنهم فعلوا ما يكفي لإحراز الأهداف، ولكن رد فعلنا بعد تقدمهم أرعبهم وساهم في تحقيقنا للفوز.".

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وأتم "في الهدف الأول فقدت الكرة ثم ضغطت على حارس المرمى الذي أعاد لنا الكرة بالخطأ، أما الهدف الثاني فوجدت نفسي منفردًا فنظرت خلفي ولم أجد أحدًا معي، لم أعتد على هذه المواقف.".

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قد خرج بعد أسابيع من المباراة وقال أن أجواء تفشي فيروس كورونا أثرت على لاعبيه بالسلب ولم يكن ينبغي أن تُلعب المباراة بأي حال من الأحوال.

الجدير بالذكر أن مصير ربع نهائي الأبطال لا يزال مجهولًا حاله كحال كل منافسات كرة القدم، حيث كانت مباراة ليفربول وأتلتيكو هي آخر مباراة رسمية قبل التوقف الطويل نتيجة جائحة فيروس كورونا.