رد صادم من طليقة داني ألفيش على مزاعم ارتباطها بأشرف حكيمي!

طليقة ألفيش ترد على التقارير التي ربطتها بالمغربي أشرف حكيمي..

خرجت خلال الأيام القليلة الماضية شائعات في العديد من وسائل الإعلام الإسبانية زعمت أن جوانا سانز طليقة البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة السابق قد التقت مع المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان في ملهى ليلي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

الصحفية أليكسيا ريباس كانت أول من نشر ذلك الخبر عبر برنامج "Ya es mediodia" التلفزيوني الإسباني، والذي أثار ضجة كبرى في الفترة الماضية.

عارضة الأزياء الإسبانية قررت الرد على أسئلة متابعيها عبر تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وأراد أحدهم التأكد من صحة تلك الأخبار حول علاقتها مع حكيمي.

وقالت جوانا سانز: "أنا لا أفهم المرض العكر الذي أصاب هذا البلد، يا لها من قلة احترام".

وأضافت: "إنهم يتخطون الحدود دائمًا بالإبداع في الشر بهذه الطريقة، أنا لا أعرفه - حكيمي - ولم أقابله أبدًا في حياتي".

يذكر أن جوانا سانز قررت الانفصال عن داني ألفيش مؤخرًا، بعد حبسه على ذمة قضية اغتصاب فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة عشية رأس السنة.