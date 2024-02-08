رد رسمي.. "الفيفا" يحسم الجدل بشأن "البطاقة الزرقاء"

الكلمة العليا في يد مجلس الاتحاد الدولي

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجدل المثار حول مقترح "البطاقة الزرقاء" الذي تردد أنه سيتم تطبيقه في ملاعب كرة القدم خلال المستقبل القريب.

وتستهدف البطاقة الزرقاء، منح الحكام سلطة لمعاقبة اللاعبين بالطرد لعدد من الدقائق أثناء المباراة، وتحديدًا لمدة 10 دقائق أسوة بما يحدث في منافسات كرة اليد، وسيكون ذلك في الأخطاء التي تمنع الهجمات الواعدة، إلى جانب الاحتجاجات على قرارات التحكيم.

وأصدر الفيفا، بيانًا مساء اليوم الخميس قال فيه: "يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم توضيح أن التقارير المتواترة حول ما يسمى (البطاقة الزرقاء) في مستويات النخبة لكرة القدم غير صحيحة وسابقة لأوانها".

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وأضاف: "أي تجارب من هذا القبيل في حالة تنفيذها، يجب أن تقتصر على الاختبار بطريقة مسؤولة على المستويات الأدنى، وهو الموقف الذي يعتزم (فيفا) التأكيد عليه عند مناقشة هذا البند من جدول الأعمال في الجمعية العامة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في 2 مارس المقبل".

وكانت صحيفة "تليجراف" البريطانية، قد أكدت في وقت سابق أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم -الجهة التي تحدد قوانين اللعبة- أعطى الضوء الأخضر لبدء تجارب استخدام البطاقة الزرقاء، والتي ستظهر للمرة الأولى في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي الصيف المقبل.

إلا أن بيان الفيفا وضع حدًا لهذه الأخبار، حيث لن يظهر مقترح البطاقة الزرقاء للنور إلا بعد مناقشته في جدول أعمال الجمعية العمومية لمجلس الاتحاد الدولي، خصوصًا أن مثل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير على شكل اللعبة والمنافسة.