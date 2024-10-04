“غبي أو جاهل”.. دي لا فوينتي يرد على تهديدات سحب كأس العالم من إسبانيا!

مدرب إسبانيا يشعر بالقلق...

أعرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قلق بشأن احتمالية سحب ملف تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا، وشدد على أن الجميع يجب أن يعمل بكل جهده لمنع هذا الأمر.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أفادت في الفترة الماضية، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد يسحب تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا، في حال عدم انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيفا، قد عقد اجتماعًا في الأسبوع الماضي، مع ممثلي الحكومة الإسبانية والاتحاد الإسباني لكرة القدم، وطالبهم بسرعة اغلاق هذا الملف وانتخاب رئيس جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب إعلان قائمة المنتخب الإسباني، التي تخوض مباريات التوقف الدولي القادمة، تحدث دي لافوينتي عن تلك الأنباء وقال: "كيف لا نشعر بالقلق إذا سُحب منا تنظيم كأس العالم، أي شخص لا يشعر بالقلق هو إما غبي أو جاهل، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ عليه".

ومع احتمالية تولي ديل بوسكي مهمة رئاسة الاتحاد، قال دي لافوينتي: "هذه عملية ديمقراطية يجب أن تقرر الكرة الإسبانية، وأي شيء هو الأفضل لكرة القدم الإسبانية، سيحظى بدعمي".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، يستعد لمواجهة الدنمارك، وصربيا، يومي 12 و15 أكتوبر الحالي، في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.