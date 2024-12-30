"العقود يمكن أن تفسخ".. أنشيلوتي يرد على أنباء رحيله عن ريال مدريد لتدريب روما

ماذا قال؟

أنهى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، الجدل المثار حاليًا بشأن الأنباء التي ربطته بقيادة فريق روما الموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات إذاعية نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو: "وظيفة تدريب روما؟ أنا سعيد جدًا في ريال مدريد. أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

وردًا على سؤال حول انتهاء عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، وتحديدًا في صيف 2026، علق: "لا تعرف أبدًا كم ستبقى (في منصبك)، العقود يمكن أن تُفسخ ولكن يمكن أيضًا تمديدها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واحتفل أنشيلوتي مؤخرًا بكونه أصبح أكثر المدربين تتويجًا بالبطولات مع ريال مدريد طوال تاريخه (15)، وذلك بعد الفوز بلقب كأس القارات للأندية هذا الشهر.

يشار إلى أن المدرب المخضرم كلاوديو رانييري يقود روما منذ نحو شهرين، ويقدم نتائج جيدة مع الفريق حتى الآن، لكن خطة نادي العاصمة للموسم المقبل غير محسومة حتى الآن.