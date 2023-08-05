ردًا على صفقة ديمبيلي .. نيمار يقترب من العودة لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نيمار، لاعب باريس سان جيرمان من العودة إلى صفوف فريقه السابق، برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب المعلومات التي نشرها الصحفي "مبخوت المري" فإن نيمار يقترب من العودة إلى برشلونة من جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات مع نيمار بالفعل قبل أيام، تحسبًا لانتقال عثمان ديمبيلي لاعب الفريق إلى باريس سان جيرمان، في الفترة القادمة.
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ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن اللاعب البرازيلي يرحب بالعودة إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة القادمة، ولكن تشافي لا يرى أن نيمار هو الصفقة الأمثل بالنسبة لفريقه.
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ويواصل نيمار استعداده مع فريقه في الوقت الحالي، من أجل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الفرنسي، في الأسبوع المقبل.
ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟
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