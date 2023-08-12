ردًا على رونالدو؟ بوسكيتس واثق من تفوق الدوري الأمريكي!

بوسكيتس يرد على تصريحات رونالدو...

يعتقد سيرجيو بوسكيتس، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، أن الدوري الأمريكي سيجذب الكثير من النجوم، ويحظى بقوة كبيرة خاصة مع وجود ليونيل ميسي.

وانضم ميسي، إلى صفوف إنتر ميامي، في فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن يلحق به سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، في الفريق الذي يملكه أسطورة كرة القدم الإنجليزية، ديفيد بيكهام.

ويرى اللاعب الإسباني، أن نجاح فريقه في بطولة كأس الدوريات، ووجود ليونيل ميسي منح الكثير من الهيبة للدوري الأمريكي.

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ووصل إنتر ميامي، إلى نصف نهائي بعد تخطيه عقبة شارلوت في ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع فيلاديلفيا، فجر الأربعاء القادم.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية: "كل شيء هنا مختلف عن الأجواء الأوروبية، ولكن كل شيء مجهز جيدًا، وسيرتفع مستوى الدوري مع وجود ليونيل ميسي والعديد من اللاعبين، الذي حظوا بمسيرة جيدة في أوروبا، ويريدون استمرارها".

ويتصور البعض، أن تصريحات بوسكيتس، هي رد على تصريحات كريستيانو رونالدو السابقة، التي أكد فيها أن الدوري السعودي، أقوى بكثير من الدوري الأمريكي.