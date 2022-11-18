إجراءات قانونية وإخطار بالرحيل.. مانشستر يونايتد يخطط للغدر برونالدو!

مستقبل البرتغالي محل شك

يخطط نادي مانشستر يونايتد لإصدار رد فعل رسمي بشأن التصريحات التي أطلقها نجمه كريستيانو رونالدو بشأن العديد من الأشياء في قلعة أولد ترافورد مع الإعلامي بيرس مورجان.

موقع "ذا أثليتك" يرجح أن يكون رد الفعل الرسمي هو إلغاء عقد رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، الأمر الذي يستوجب بنودًا تعاقدية قد تكلف النادي أموالًا طائلة.

لكن يونايتد مستعد لتحمل أي شيء مقابل التخلص من رونالدو، الذي وضع النادي وإدارته الرسمية والفنية في موقف حرج بتصريحاته العديدة التي أهانت فريق ملعب أولد ترافورد.

بل إن "ذا أثليتك" يرجح أن يدخل يونايتد تغييرات في أنماطه التعاقدية بشأن تمديد أي تعاقد مع وضع شروط بالتزام اللاعبين ببعض الأشياء خارج الميدان تمامًا مثل الأرقام بداخله.

ومن المتوقع وفقًا لتقارير صحفية أن يخطر يونايتد نجمه البرتغالي بالرحيل عن يونايتد في حال اتخذ فعلًا هذا القرار.