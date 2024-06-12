لتطاوله على الدوري السعودي .. ماكسيمين يستهزئ بمشجع

الجناح الفرنسي يهب للدفاع عن الدوري السعودي..

رفض الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ نجم الأهلي السعودي، التقليل من دوري روشن، وهب للدفاع عنه أمام تقليل أحد المشجعين الأجانب منه.

الفرنسي كان قد انضم للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي ضمن ثورة الصفقات العالمية التي بدأت في شتاء 2023 بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر.

موسم واحد كان كافيًا لماكسيمين للرد على أحد المشجعين بعد تطاوله على المسابقة السعودية، إذ زعم أنه لا أحد يهتم بها أو بمتابعتها.

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جناح الأهلي رد عليه فكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا أحد يهتم بشأنك، آسف".

يذكر أن ماكسيمين شارك مع الراقي الموسم المنقضي في 31 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع عشرة آخرين، ليقوده لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن ومن ثم التأهل لدوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.