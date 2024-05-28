"ردوا ما قمت بدفعه من أجلكم" .. تشافي يخرج لبرشلونة بشرط جديد للرحيل

تنازل عن 8.5 مليون يورو!

يبدو أن أزمة تشافي هيرنانديز مع برشلونة لن تنتهي بسهولة، بعدما أعلن النادي الكتالوني إقالة مدربه بنهاية الموسم الجاري، قبل عام كامل على نهاية عقده.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي وضع شرطين لتسوية عقده مع النادي الكتالوني، الذي دربه لمدة عامين ونصف، وكان مقررًا أن يواصل مسيرته حتى صيف 2025.

وأوضحت الصحيفة أن "تشافي يحق له الحصول على 11 مليون يورو، قيمة مستحقاته خلال الموسم المقبل، لكنه قرر التنازل عن الأموال، في ظل ظروف النادي الاقتصادية الصعبة".

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ولفتت إلى أن المدرب الإسباني طلب فقط "ما أخرجه من جيبه ليترك السد القطري كشرط جزائي للرحيل عام 2021، والذي يقدر بنحو 2.5 مليون يورو".

وختمت: "كما طالب تشافي أن يحصل معاونوه في الجهاز الفني على كامل مستحقاتهم للموسم المقبل، وهو مبلغ أقل بكثير مما كان يحق له".