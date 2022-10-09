ردة فعل تحولت لكوميك .. أوليفر كان يهاجم بايرن مستخدماً الفيديو الشهير

غضب عارم من أسطورة العملاق البافاري

تحدث النجم الألماني السابق أوليفر كان، عن شعوره بالغضب بعد تعادل فريقه بايرن ميونخ يوم أمس أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-2 في آخر دقيقة من اللقاء.

حيث ظهر المدير التنفيذي للعملاق البافاري على الشاشة وهو في حالة غضب عارمة للغاية بعد أن سجل الفريق الأسود والأصفر هدف التعادل.

ماذا قال أوليفر كان؟

نشر حارس المرمى الأسطوري لقطة غضبه التي انتشرت يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها وأوضح أنها لحظة مزعجة للغاية.

وكتب عليها: " هذه النتيجة ستذهل عقلك ... لعبة كرة قدم مجنونة مع هذه النهاية المحبطة لنا. حقيقة أننا استقبلنا الهدف مع صافرة النهاية هي مزعجة للغاية".

وواصل: "علينا أن نلوم أنفسنا على هذا التعادل، لأننا كنا سنقرر المباراة في وقت مبكر، أو دافعنا عنها بشكل أكثر اتساقًا، لكن الأمر مستمر ونريد أن نكون رقم 1 في أسرع وقت ممكن!".

ماذا حدث في اللقاء؟

كان فريق بايرن ميونخ يشعر بالراحة بعد أن تقدم على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 مع الدقيقة 53 حينما أضاف ليروي ساني الهدف الثاني.

لكن أصحاب الأرض تمكنوا من العودة من جديد، حيث سجل يوسوفا موكوكو الهدف الأول في الدقيقة 74 لتعود آمال الأسود والأصفر في خطف نقطة من المباراة.

وبالفعل، اكتملت العودة في لحظات درامية للغاية شهدتها الكرة الألمانية عندما اندفع دورتموند كله إلى مناطق بايرن، وسجل أنطوني موديست هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.