رحيل ناتشو يعطل صفقة ديفيس.. ريال مدريد يعيد ترتيب أولوياته!

ريال مدريد يغير أولوياته في الميركاتو الصيفي...

يهتم ريال مدريد، بأدق التفاصيل قبل كل فترة انتقالات، ويسعى لتدعيم المراكز التي يحتاجها فقط، وتتغير أولويات الفريق بحسب ظروف كل موسم.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة " ريليفو" الإسبانية، فإن مخططات ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة تغيرت، إذ كانت الأولوية للتعاقد مع مبابي، وظهير أيسر، ولكن حدثت تطورات أدت إلى تغيير الأولويات.

وأشار التقرير إلى أن التعاقد مع قلب دفاع أصبح أمرًا ضروريا بالنسبة لإدارة الميرينجي، قبل ضم ظهير أيسر، خاصة بعد قرار ناتشو لاعب الفريق، بالرحيل بنهاية الموسم الحالي.

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بالإضافة إلى عدم جاهزية ديفيد ألابا، بشكل كامل قبل أكتوبر المقبل بعد إصابته القوية نهاية العام الماضي، ومع تحسن مستوى فيرلاند ميندي، ستقل أهمية التعاقد مع ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ، لحين التعاقد مع قلب دفاع.

ووفقًا لتقرير الشبكة الإسبانية فإن ريال مدريد، كان يستهدف التعاقد مع ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي، خلال صيف 2025، ولكن مع الموقف الجديد للميرينجي، قد تدخل الإدارة في مفاوضات عاجلة لضم اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، خلال الصيف القادم.