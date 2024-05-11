بعد مبابي.. لاعب جديد يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان!

من لحق بكيليان؟

لم يعد كيليان مبابي آخر الراحلين عن باريس سان جيرمان هذا الموسم، بعدما أنهى رحلته داخل حديقة الأمراء بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

وأعلن الحارس كيلور نافاس اليوم السبت، رحيله عن بي إس جي في نهاية الموسم هو الآخر، بعدما ابتعد عن التشكيل الأساسي معظم فترات الموسم، لصالح زميله جيانلويجي دوناروما.

وقال نافاس عبر حسابه على إنستجرام: "كانت كل ثانية أمضيتها في حديقة الأمراء رائعة، كان شرفًا لي الدفاع عن هذه الشارة في هذا الملعب المذهل".

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وتمكن باريس سان جيرمان من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، كما حصد كأس السوبر الفرنسي، وسيخوض نهائي الكأس، لكنه ودّع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند.

يشار إلى أن نافاس انضمّ إلى بي إس جي في صيف 2019 من ريال مدريد، بعدما أحرز 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية مع النادي الملكي.