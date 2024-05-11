قبل الرحيل.. الخليفي يوجه ضربة انتقامية لمبابي!

"التجاهل" سلاح الرئيس!

يعتزم ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، توجيه الضربة الأخيرة إلى نجم الفريق كيليان مبابي، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده.

وتشير التقارير إلى اقتراب مبابي من التعاقد مع ريال مدريد، بعدما رفض النجم الفرنسي عرض التجديد الذي قدمته له الإدارة الباريسية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن إدارة سان جيرمان قررت التركيز على الاحتفال بلقب الدوري الفرنسي الثاني عشر خلال مواجهة تولوز، غدا الأحد، بدلًا من تكريم كيليان.

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وأضافت: "سيحصل النجم الفرنسي على تكريم المشجعين بشكل أساسي من خلال "لافتة كبيرة" في المدرجات لتوديعه، بعد 7 مواسم بقميص النادي.

وحسب ليكيب فإن نية الإدارة الباريسية تجاهل تكريم مبابي، ترجع إلى تعمده، خلال إعلانه الرحيل، عدم الإشارة للخليفي ضمن رسالته لتوجيه الشكر لكافة مسؤولي النادي ومدربيه.