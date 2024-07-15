رحيل لؤي ناظر رسميًا .. ومشعبي رئيسًا للاتحاد بعد إعادة توزيع المناصب!

تعرف على قائمة مجلس الإدارة الجديد..

كشف نادي الاتحاد عن رحيل لؤي ناظر، بشكل رسمي، من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير الربحية، بعد قبول وزارة الرياضة، لاستقالته، ليتم إعادة توزيع مناصب المجلس.

وكشف الاتحاد، عبر المركز الإعلامي على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، عن قائمة مجلس الإدارة الجديد، حيث يتولى لؤي مشعبي منصب رئيس المجلس في الدورة الجديدة لمدة عام، ويتولى عبد العزيز الزيد منصب نائب الرئيس.

ويتولى عضوية إدارة الاتحاد، كل من (عبد القادر حسين بن محمود العمودي، فيصل هاني حسين باشا، إبراهيم إحسان بن عبدالصمد القرشي، سماهر سعد عبد اللطيف الشلالي، عبد الإله مازن سليمان فقيه).

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وكان لؤي ناظر قد تقدم باستقالته رسميًا من رئاسة الاتحاد بعد أقل من 20 يومًا على فوزه بالمنصب بالتزكية، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم في 20 يونيو الماضي، بعد نشوب أزمة مع المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، بداعي التدخل في شؤون الصفقات وملف المدير الفني الجديد، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تم إنهاء التعاقد معه لسوء النتائج.

وإبّان رئاسة ناظر، توصل نادي الاتحاد، لاتفاق مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، من أجل قيادة الاتحاد في الموسم الجديد، قبل أن يتم إيقاف المفاوضات بشكل مفاجئ، حيث طالب قائد الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، بالتعاقد مع مدرب ناطق للغة الفرنسية، لتتوقف مفاوضات بيولي، وكذلك المدافع البلجيكي آرثر ثيات، على خلفية الأزمة التي تسببت باستقالة لؤي ناظر من منصبه، فيما دخل الاتحاد في مفاوضات جديدة مع عدد من المدربين، حتى توصل لاتفاق مع الفرنسي لوران بلان، مدرب أولمبيك ليون السابق، من أجل تدريب الفريق، وهو الأمر الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي، حيث جاء التعاقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث.