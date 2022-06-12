ماني مفيد لنادي ليفربول أكثر من صلاح!

يرى تشارلي نيكولاس أسطورة نادي آرسنال أن رحيل ساديو ماني عن ليفربول سيكون ضربة قوية للريدز.

ساديو ماني أخبر إدارة ليفربول أنه يريد العثور على ناد جديد هذا الصيف، مع وجود مفاوضات من جانب بايرن ميونخ للتعاقد مع اللاعب السنغالي الدولي.

ذكر تقرير من صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليفربول على استعداد لبيع ماني بعد إبرام صفقة مع داروين نونيز مهاجم بنفيكا، من أجل توفير أموال في النادي.

ماني أفضل من صلاح!

قال نيكولاس لـ BonusCodeBets: "يجب ألا يكسر ليفربول حاجز رواتبه لمنح محمد صلاح عقدًا جديدًا لدي احترام كبير لما فعله صلاح، لكن هذا هو نادي ليفربول لقد عادوا إلى القمة وأخذهم يورجن كلوب إلى مستوى لا يصدق".

وأضاف: "التعاقد مع ديوجو جوتا كان ذكيًا إنه ليس لاعبًا جيدًا مثل صلاح، لكن سجله التهديفي رائع أنا معجب كبير بروبيرتو فيرمينو فهو يذكرني بدينيس بيركامب وأنا أحب تلك الأنواع من اللاعبين".

وواصل: "ليست لديه سرعة الحركة التي كان يتمتع بها من قبل وبسبب ذلك يشارك لويس دياز بصفة مستمرة".

وأردف لاعب سيلتك السابق: "رحيل ساديو ماني عن ليفربول سيكون ضربة أكبر من خسارة محمد صلاح في حين أن سجل صلاح التهديفي أفضل إلا أن ماني يفعل الكثير للفريق ".

وأضاف نيكولاس: “بإمكان ديوجو جوتا ولويز دياز بالتأكيد ملء الفراغ الذي سيتركه ماني، مستويات طاقة جوتا دون أن تكون عالية التقنية تخطف الأنفاس".

لويس دياز يحدث الفارق

وتابع: "يذكرني لويس دياز كثيرًا بلويس سواريز إنه مرعب لديه وتيرة وحركة لا تتوقف، هؤلاء اللاعبين يحتاجون فقط إلى دقيقتين على ملعب كرة القدم لإحداث الفارق ويورجن كلوب يعرف ذلك".

ليفربول يتعاقد مع لاعبين أصحاب جودة مرتفعة دون إنفاق مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات، خلال مشروع يورجن كلوب في الفترة الماضية.

وأكمل اللاعب السابق: "خلال العام أو العامين الماضيين لم ينفق ليفربول الكثير لقد أنفقوا مبالغ كبيرة على أليسون وفيرجيل فان ديك لكن الطريقة التي يتعامل بها ليفربول مع المبالغ المنخفضة التي يدفعونها مقابل معظم اللاعبين مبهرة".

وأتم: "إذا غادر كل من صلاح وماني فسيكون ذلك مشكلة لكن جميع مشجعي ليفربول سيقولون نحن نثق في يورجن وسيحضر لاعبًا آخر بجودة رائعة".

يذكر أن عقد ساديو ماني مع ليفربول ينتهي الصيف القادم، وهو نفس موقف محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع الريدز في صيف 2023.

اقرأ أيضًا..

ضربة قوية لخطة برشلونة في تعويض رحيل دي يونج

نهاية الرحلة .. باريس سان جيرمان يتفق مع بوتشيتينو على الرحيل