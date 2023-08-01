رحيل ديمبيلي هو السبب؟ برشلونة يستعجل صفقته الهجومية!

أحمد مجدي
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انتقالاتالدوري الإسباني - لا ليجاعثمان ديمبيليبرشلونة

ما كان مقررًا في 2024 يبدو مرشحًا للحدوث الآن!

لا يستطيع برشلونة الانتظار حتى يرى لاعبه البرازيلي الجديد فيتور روكي داخل أرضية الملعب وداخل خطط المدرب تشافي هيرنانديز، وهذا ما قد يلوح بخطوة جديدة من العملاق الكتالوني.

صحفي جريدة "آس" الإسبانية خافي ميجيل، أفاد بأن برشلونة يدرس تقديم ميعاد وصول لاعبه فيتور روكي إلى برشلونة للانضمام إلى صفوفه بدلًا من الانتظار إلى الصيف المقبل.

وكان برشلونة قد أبرم صفقة ضم البرازيلي الواعد لكن مع وصوله صيف 2024، وبالتالي عدم القدرة على الاستفادة منه الموسم الجاري.

ربما يكون هذا بسبب مستجدات اقتراب رحيل عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، وكبر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول في السن.

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56409 الأصوات