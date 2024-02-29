رحيل تشافي لن يؤثر .. برشلونة يتفاوض مع جيرونا على ستة لاعبين!

جلسات عديدة من المفاوضات

يستعد الثنائي برشلونة وجيرونا، لخوض جلسات عديدة من المفاوضات لحسم مستقبل ما يصل إلى ستة لاعبين الصيف القادم.

جيرونا فاجأ الجميع بمنافسة ريال وبرشلونة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وبرز بصفوفه العديد من اللاعبين المميزين، وبرشلونة يريد ضم أحدهم بالميركاتو القادم، كما يسعى الطرف الآخر لتدعيم نفسه لتحقيق طموحاته في البقاء ضمن الكبار.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن النادي الكتالوني يريد ضم أليكس جارسيا لاعب جيرونا في الصيف، حيث حاول ضمه في يناير لكنه لم ينجح، لذلك سيقرر إعادة المحاولة في صفقة تصل قيمتها إلى 20 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت أن اللاعب يحظى بتقدير كبير داخل برشلونة بسبب قدراته المميزة في خط الوسط، ومن المتوقع ألا يؤثر رحيل تشافي على محاولات النادي لضمه.

وفي سياق متصل سيبحث جيرونا فكرة ضم 5 لاعبين دفعة واحدة من منافسه في الصيف، الأول هو لاعبه السابق أوريول روميو الذي انضم لبرشلونة ولكنه لم ينجح في إثبات ذاته.

إريك جارسيا كذلك انتقل لجيرونا على سبيل الإعارة من برشلونة ويريد الاستمرار، بالإضافة للشاب باو فيكتور الذي سجل 14 هدفًا بشباب برسا ولكن فرص تصعيده للفريق الأول تبدو صعبة للغاية.

ميكايل فاي كذلك البالغ من العمر 19 سنة ويلعب بشباب برشلونة يعتبر من أهداف جيرونا، وهناك منافسة على ضمه من تشيلسي وبوروسيا دورتموند.

وأخيرًا يأتي بابلو توري لاعب برشلونة المعار إلى جيرونا حتى نهاية هذا الموسم دون أي خيار شراء، وسط شكوك حول مستقبله سواء بالبقاء مع فريقه الحالي أو العودة لناديه الأصلي.