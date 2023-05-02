رحيل تاليسكا وقدوم مهاجم .. الاقتراح الأكثر رواجًا في "نصر" رونالدو

الفوز الكبير على الرائد دون تاليسكا فجر جدلًا كبيرًا حول اللاعب

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انقلبت الأمور رأسًا على عقب في النصر عقب فقدان 5 نقاط والابتعاد عن صدارة دوري روشن السعودي بـ6 نقاط، سهام النقد طالت الجميع لكن تاليسكا كان الأكثر تعرضًا للإصابة بها.

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تاليسكا ارتبط بالجدل منذ وطأت أقدامه أرض السعودية، بداية بفيديو تقديمه الذي استفز به الهلاليين مرورًا بتصريحاته المثيرة والمسيئة لزميله السابق عبد الرزاق حمدالله وانتهاءً بنشاطه وحفلاته الموسيقية في البرازيل والحديث عن تعمده الإصابة أو الإيقاف للسفر إلى هناك والإيفاء بارتباطاته الفنية.

رغم ذلك الجدل، إلا أن النجم البرازيلي ظل النجم الأهم والأكثر تأثيرًا على الملعب حتى بعد قدوم كريستيانو رونالدو، وقد سجل هذا الموسم 16 هدفًا وصنع واحدًا، ولكن كل ذلك لم يُنقذه من سهام الجمهور النصراوي عند تراجع أدائه مؤخرًا وخروج الفريق من الكأس وفقدانه عمليًا فرصة الفوز بالدوري.

وما زاد الطين بلة الأداء الممتاز للنصر أمام الرائد في ظل غياب تاليسكا للإيقاف بعد 3 مباريات لم يُقدم اللاعب فيهم أي شيء يُذكر وشهدت التعادل مع الفيحاء والخسارة من الهلال والخروج من الكأس أمام الوحدة، وهو ما استدعى المدرب المؤقت دينكو إيليتشيتش للدفاع عن اللاعب علنًا عقب اللقاء الأخير والتأكيد على أهميته للفريق.

ذلك الدفاع لم يمنع أبدًا رواج اقتراح رحيل تاليسكا واستبداله بمهاجم أجنبي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم بين الإعلام والجمهور النصراوي، حتى أن التغريدات المقللة من أهمية البرازيلي والنادمة على التفريط بالكاميروني فينسنت أبو بكر المتألق في تركيا "تريند" على المنصة الزرقاء.

النصراويين حاليًا بدأوا يرون أن وجود رونالدو وتاليسكا معًا في الفريق يضر أكثر مما ينفع، سواء لتداخل الأدوار الفنية في الملعب أو لرغبة النجمين في فرض شخصيتهم ونجوميتهم على الفريق أو لصراعهم الخفي وربما غير المقصود على قلوب العشاق وهتافاتهم في مدرجات الأول بارك.

هذا الحديث بين النصراويين يقترن بنقاش آخر حول أهمية ضم مهاجم قوي يقود المنظومة الهجومية، مثلما يفعل عبد الرزاق حمدالله وأوديون إيجالو في الاتحاد والهلال، واقتناع شبه تام بأن تاليسكا ورونالدو فشلا في ملء هذا الفراغ الذي تركه رحيل المهاجمين المغربي والكاميروني تباعًا.

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ما الذي سيحدث في سوق الانتقالات الصيفي القادم؟ هل ستُفرط الإدارة بتاليسكا رغم تجديد عقده حديثًا، أم سيكون الاتجاه لضم مهاجم مع الحفاظ عليه ليلعب خلفه بجانب رونالدو وجناح آخر جديد؟

لا يمكن القول إلا كان الله في عون مسلي آل معمر على كل تلك المعادلات المطروحة أمامه، إذ لا تتوقف الألغاز النصراوية في الميركاتو القادم عند تاليسكا والمهاجم، بل تمتد إلى حراسة المرمى بعد تألق نواف العقيدي ولاعب الوسط بعد تذبذب مستوى لويز جوستافو وكيفية تحسين جودة العنصر المحلي، وقبل هذا كله حسم ملف المدرب الجديد.

Shahid