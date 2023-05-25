رحيل بوسكيتس وألبا يُنقذ برشلونة من خسارة جوهرته للدوري الإنجليزي!

توفير راتب بوسكيتس وألبا يؤمن مستقبل برشلونة!

أعلن برشلونة رحيل آخر ما تبقى من الجيل الذهبي بنهاية الموسم الجاري، وهما سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، وهو ما يترك شعور حزين حول محيط كامب نو، لكنه أيضًا سيترك تأثير إيجابي لمشاكل النادي الكتالوني.

وبحسب تقرير صحيفة "آس" الإسبانية فإن رحيل الثنائي المخضرم سيخلص برشلونة من رواتب مرتفعة جدًا، موروثة من العصر الذهبي للنادي الكتالوني، مما سيسمح بتسجيل جافي الضروري والذي كان هدفًا لنادي تشيلسي.

وأفاد التقرير الإسباني أن مشكلة توثيق عقد جافي كانت تؤرق برشلونة، خاصة أن اللاعب يملك بند في عقده يسمح له بفسخ العقد مع برشلونة مجانًا إذا لم يتمكن النادي الكتالوني من تسجيله قبل الأول من يوليو.

تشيلسي كان يترقب الوضع في برشلونة محاولًا إقناع جافي بالرحيل مجانًا والانضمام إلى الفريق في الصيف القادم مستغلًا أزمة توثيق عقد اللاعب الشاب.

وأشار التقرير الإسباني إلى تصريحات المدير الرياضي للنادي ماتيو أليماني السابقة حول قضية توثيق عقد اللاعب الشاب حيث كان النادي متأكد من النجاح في حل الأزمة.

وقال أليماني قبل شهر: "جافي سيبقى بنسبة 100٪ وسيكون طوال مسيرته الرياضية في برشلونة؛ سنسجله".

برشلونة كان بحاجة إلى إفساح مجال رواتب وهو ما حدث بتأكيد رحيل بوسكيتس وألبا الذي سيوفر حوالي 40 مليون يورو، وهو ما سيسمح بتسجيل جافي، بل وسيفتح أيضًا الطريق لتجديد عقد رونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي.

مع إعطاء فرصة للنادي من أجل توفيق أوضاعه المالية واستعادة ليونيل ميسي.

يذكر أنه لا يزال هناك شكوى تتقدم بها برشلونة في نهاية يناير إلى محكمة التجارة ضد لاليجا بشأن المادة 93.6 من لوائح المراقبة المالية، بعد السماح بتسجيل جافي كلاعب في الفريق الأول من خلال إجراء احترازي سريع، ألغته المحكمة بعد أيام.