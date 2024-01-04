رحيل أنمار الحائلي عن الاتحاد؟ .. تطورات مفاجئة تثير الجدل في الشارع السعودي

مفاجأة تهز الشارع الرياضي السعودي

SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد تشهد الأيام القليلة القادمة، الإعلان عن "استقالة" رئيس نادي سعودي كبير، من منصبه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دوري روشن السعودي أصبح محط اهتمام العالم أجمع؛ بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وعدد من أبرز نجوم الساحرة المستديرة.

ووفقًا للإعلامي خالد بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، يجهز رئيس نادي سعودي كبير، خطاب استقالته؛ بعد تعرضه لضغوطات جماهيرية، في الموسم الرياضي الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ابن عبدالعزيز كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن وزارة الرياضة السعودية، قد ترفض طلب هذا الرئيس؛ مع تأجيل القرار إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وعلى الرغم من عدم ذكر الإعلامي الرياضي، أي اسم؛ إلا أن المعطيات كلها تشير إلى أنمار الحائلي، رئيس شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، والذي يتعرض لضغوطات كبيرة؛ بسبب تراجع نتائج الفريق الأول.

الجماهير الاتحادية، حمّلت الحائلي، مسؤولية تراجع النتائج في الموسم الحالي؛ بسبب الإعداد السيئ للفريق الأول، وعدم إبرام صفقات عالمية كبيرة - على حد تعبيرهم -؛ مثل الهلال والنصر.

SHAHID