رحمة لبرشلونة.. روما يعلن ضم هداف الدوري الإسباني

هداف الدوري الإسباني إلى روما...

أعلن نادي روما الإيطالي، تعاقده مع أرتيم دوفبيك، لاعب جيرونا الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد مدته خمس سنوات، ينتهي في صيف 2029.

ومن جانبه كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، فإن دان فريدكين، مالك نادي روما، قاد المفاوضات مع إدارة جيرونا، بنفسه لحسم التعاقد مع المهاجم الأوكراني.

ولم يكشف البيان الرسمي لذئاب العاصمة الإيطالية عن سعر الصفقة، إلا أنه وبحسب التقارير الصحفية فإن التعاقد مع دوفبيك، كلف خزائن روما 30.5 مليون يورو.

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ومن المنتظر أن يرتدي اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، القميص رقم 11 مع روما، ويصبح أول لاعب أوكراني في تاريخ الفريق الإيطالي، وتعد تلك هي المرة الأولى أيضًا التي يضم فيها الفريق لاعبًا كان هدافًا لدوريه الأوروبي في الموسم السابق.

وكان دوفبيك، قد أنهى الدوري الإسباني الموسم الماضي، وهو هدافًا للمسابقة برصيد 24 هدفًا في 36 مباراة، بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة ساهمت في وصول جيرونا إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الثالث في الليجا.

وعلى الصعيد الدولي، شارك دوفبيك مع منتخب بلاده في بطولتي يورو 2020، و2024، وفي يونيو 2021 سجل هدفًا حاسمًا في شباك السويد ليتأهل المنتخب الأوكراني إلى دور الثمانية من بطولة اليورو للمرة الأولى في التاريخ.

جدير بالذكر أن دوفبيك، قد سجل في الموسم الماضي في الدوري الإسباني، في شباك برشلونة في مباراة الذهاب، وعاد وسجل وصنع من جديد في مباراة الدور الثاني.