رحل بونو فسقط إشبيلية برباعية .. الهلال فاز بجوهرة حراسة مرمى المغرب!

نادي إشبيلية يتعرض لخسارة ثقيلة!

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تعرض إشبيلية لخسارة كبيرة في المباراة التي جمعته في الجولة الثانية من الدوري الإسباني بنظيره ديبورتيفو ألافيش بأربعة أهداف لثلاثة.

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الخسارة هي الأولى منذ رحيل النجم المغربي ياسين بونو عن صفوف الفريق الأندلسي، حيث انضم للهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وتقدم ألافيش في النتيجة قبل أن يقلب إشبيلية الطاولة ويتعادل ويتقدم بحلول الدقيقة الـ 41 لكن من جديد تعادل أصحاب الأرض بنهاية الشوط الأول في المباراة.

وبحلول الشوط الثاني وبعد مرور ربع ساعة بالتحديد كانت النتيجة تشير لتقدم ألافيش برباعية، حيث سجل المخضرم كيكي جارسيا ثنائية، قبل أن يقلص رافا مير الفارق في الدقيقة الأخيرة وتنتهي المباراة بأربعة أهداف لثلاثة.

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جدير بالذكر أن إشبيلية كان قد خسر لقاء الجولة الافتتاحية أيضًا بهدفين لهدف في وجود بونو، قبل أن يخسر كأس السوبر الأوروبي من مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

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