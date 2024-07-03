رحل أحدهما رسميًا .. الهلال يُودع ثنائي جديد في صفوفه!

تعرف على الثنائي الراحل عن الهلال

يودع نادي الهلال نجمان في صفوفه، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل 2024-25، حيث يُريد الزعيم تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين.

ويستهدف الهلال للوصول إلى القائمة المثالية، والتي ستضم 25 لاعبًا فقط، منهم 10 محترفين، بشرط أن يمتلك 2 منهم من مواليد 2003 فيما فوق.

ونشر الهلال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو، يُعلن خلاله رحيل محمد جحفلي مدافع الفريق، وذلك بعد انتهاء عقده.

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وفي نفس الوقت، أكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، على أن نادي الاتفاق توصل لاتفاق مع عبد الإله المالكي لاعب وسط الهلال من أجل ضمه.

وأكدت الصحيفة على أن الاتفاق سيضم المالكي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، على أن يعود بنهاية الموسم إلى صفوف الزعيم مرة أخرى.