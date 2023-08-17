مفاجأة جديدة في مستقبل رومارينيو

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لا يزال مستقبل النجم البرازيلي رومارينيو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

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رومارينيو انضم إلى الاتحاد في صيف 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، قبل أن تخرج تقارير صحفية، في الساعات القليلة الماضية، تؤكد على تقديمه طلبًا للرحيل.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن أنباء بشأن انتقال النجم البرازيلي، إلى نادي الشباب السعودي، حال الرحيل عن العميد، في الصيف الحالي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن صفقة رومارينيو؛ ليس لها علاقة بمفاوضات انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي، من الليث الشبابي، إلى نادي الاتحاد.

جدير بالذكر أن نادي الشباب، لا يزال متمسكًا ببقاء تمبكتي في صفوفه، وعدم الاستغناء عنه إلى الاتحاد أو الأهلي أو الهلال أو النصر، الذين يتصارعون للفوز بالصفقة.

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