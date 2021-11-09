رحلة قصيرة للغاية .. رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد في الصيف!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يغادر صفوف مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس"، والتي أكدت أن رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد حال لم يصعد الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن قرار رونالدو سيكون نهائيًا حال لم يتغير وضع الفريق بحلول نهاية الموسم، حيث يبحث عن اللعب في مستويات أعلى دائمًا.

ويعد رونالدو دائمًا ضمن نخبة من اللاعبين، يحاولون الحصول على الألقاب الفردية والجماعية طوال الوقت، و يطاردها أينما ذهب.

وأوضح رونالدو في تصريحات صحفية سابقة أنه لم يعد للدوري الإنجليزي فقط من أجل أن يمضي الأيام الأخيرة له في مسيرته.

وقال رونالدو لـ"سكاي سبورتس": "لقد قلت الذي شعرت به، أنا هنا من أجل تحقيق الفوز بالألقاب، وهنا أرى الإمكانية لذلك".

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بعد مرور 11 جولة من البطولة.