"رحلة تزلج" تُنهي موسم نوير مع بايرن ميونخ

نهاية كارثية للعام بالنسبة للحارس المخضرم

الأمور مستمرة في التدهور بالنسبة للحارس الألماني مانويل نوير، فبعد خروج بلاده من كأس العالم، تعرض لاعب بايرن ميونخ لإصابة أنهت موسمه.

نوير شارك مع منتخب ألمانيا في مونديال قطر 2022، وهي البطولة التي شهدت خروج الفريق من دور المجموعات بعد الخسارة من اليابان والتعادل مع إسبانيا والفوز على كوستاريكا.

وذهب حارس بايرن لقضاء فترة من الراحة والاسترخاء عن طريق التزلج، ليتعرض لإصابة قوية في الساق أجبرته على إجراء عملية جراحية.

وقال نوير في رسالة للجماهير:"لا أعرف ماذا أقول بعد هذه النهاية الصعبة للعام، عندما حاولت الحصول على راحة ذهنية من خلال رحلة للتزلج تعرضت لإصابة قوية في الساق".

وأضاف:"قمت بعملية جراحية ناجحة أمس بفضل الأطباء، ولكن من المؤلم معرفة أن موسمي قد انتهى بسبب هذه الإصابة".

ومن المتوقع أن يتسبب غياب نوير عن ما تبقى من الموسم الحالي، في دخول بايرن لسوق الانتقالات الشتوي لضم حارس جديد.