رجل رائع _ رجل مخيب | روما ويوفنتوس

نستعرض معاً الأفضل والأسوأ في كلاسيكو إيطاليا بين روما ويوفنتوس

عاد يوفنتوس إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على روما بهدفين لهدف.

نستعرض معاً في الأسطر التالية، الأفضل والأسوأ في مباراة الليلة.

رجل رائع باولو ديبالا

الأرجنتيني اليوم، كان النجم الأبرز في مباراة اليوم، وتسبب في هدفي فريقه، بعد عرضية جاء منها الهدف الأول، ضغطه على فيريتو وحصوله على ركلة جزاء التي جاء منها الهدف الثاني.

دقة تمريرات ديبالا بلغت 88% في مباراة اليوم، ونجح في إتمام ثلاث مراوغات ناجحة.

رجل مخيب جوردان فيريتو

متوسط ميدان روما، وقع في خطأ فادح في الدقيقة العاشرة، أدى لاحتساب ركلة جزاء على فريقه سُجل منها الهدف الثاني الذي صعب المهمة على الذئاب.

اللاعب الفرنسي، لم يكن له أي بصمة هجومية أو دفاعية في اللقاء، بالرغم من أنه قام بـ 27 تمريرة وكانت كلها صحيحة، ولكن لم تتسبب أي منهما في تشكيل خطورة على مرمى الخصم.

وعلى الجانب الدفاعي، متوسط ميدان روما لم يقم بأي تدخل على لاعبي يوفنتوس أو أي إبعاد للكرات والتسديدات الخطرة.