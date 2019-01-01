رجل رائع_رجل مخيب | ليفربول وفلامنجو

تعرف على الرجل الرائع والرجل المخيب في نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنجو..

تمكن ليفربول من التتويج بلقب كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو بهدف نظيف في النهائي، في مباراة امتدت لشوطين إضافيين بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقدّم الفريق البرازيلي مباراة مميزة للغاية رغم الهزيمة، وكان ندًا قويًا لليفربول، والذي في نهاية المطاف استطاع أن يحسم المباراة بفضل خبراته ولياقته البدنية الأعلى.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والرجل المخيب لهذه المباراة..

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رجل رائع: روبيرتو فيرمينو - ليفربول

كان فيرمينو هو اللاعب الأكثر خطورة من طرف ليفربول اليوم، فبفضل تحركاته المميزة كان بمثابة الكابوس لدفاعات فلامنجو.

بغض النظر عن الهدف الرائع الذي أحرزه، كان بمقدور فيرمينو أن يُنهي المباراة من وقتها الأصلي بعدما صنع الخطورة في أكثر من فرصة، وليس أدل على ذلك من الفرصة الأسطورية التي تصدى لها القائم.

يجب أيضًا الإشادة بالحارس دييجو ألفيش، والذي وقف كالسد المنيع في وجه ليفربول بتصديات قوية، إلى جانب رودريجو المدافع القوي وبرونو هنريكي أيضًا.

رجل مخيب: جابريل باربوسا "جابيجول" - فلامنجو

هل هذا هو جابيجول الذي أحرز عددًا هائلًا من الأهداف وصار هدفًا لأغلب الفرق الأوروبية الكبيرة؟ أداء ضعيف جدًا ورغبة في أغلب الأوقات بالاستعراض أكثر من إفادة الفريق.

لم نر مردودًا قويًا منه كما كان ينبغي، وربما بتحركات أفضل وتصرفات أفضل بالكرة كانت الأمور لتتغير كثيرًا بالنسبة لفلامنجو، والذي عانى هجوميًا بوضوح بسبب إسهاماته الضعيفة، عكس برونو هنريكي مثلًا.