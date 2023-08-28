"رجل أقوال لا أفعال" .. جُبن ستيفن جيرارد يسلم المباراة والهلال يرحمه

إحراج ستيفن جيرارد بعد تصريحاته الجريئة

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"لا أخاف من الهلال.. سنقاتل للحصول على نتيجة إيجابية"؛ هكذا صرح الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، بعد تعادل فريقه (1-1) مع الخليج، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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جيرارد قال وقتها، إن فريقه إذا شعر بـ"الخوف"، فعليه أن يستسلم من الآن، ولا يذهب لمواجهة الهلال، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، في العاصمة السعودية "الرياض".

هذه التصريحات؛ جعلت الجماهير والنقاد، يتوقعون أن الاتفاق، سيحول الملعب إلى ساحة حرب ضد الزعيم الهلالي، ويجعلون نجوم الفريق الأزرق، يتنفسون بصعوبة.

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لكن ما حدث غير ذلك تمامًا؛ حيث ظهر الفريق الاتفاقي، وهو مستسلم للغاية طوال الـ90 دقيقة، أمام نادي الهلال، ليسقط في فخ الخسارة (0-2).

جُبن جيرارد يسلم الـ3 نقاط إلى الهلال

دخل ستيفن جيرارد المباراة "مدافعًا"؛ حيث سلم الكرة تمامًا إلى نادي الهلال، على أمل الصمود دفاعيًا، ومن ثم اللعب على المساحات والهجمات المرتدة.

دفاعات الاتفاق، لم تقاتل على أي كرة؛ حيث ظهر نجوم خط المقدمة في نادي الهلال، وهم يتحركون بأريحية؛ ما أنعكس على الهدف الثاني بالتحديد، عندما وجد الساحر سالم الدوسري، المساحة أمامه، للتسديد بطريقة عالمية أكثر من رائعة، ودون أي مضايقات.

حتى في الشوط الثاني، وعلى الرغم من تراخي نجوم الزعيم الهلالي، لم يقم فريق ستيفن جيرارد، بأي ردة فعل، بل على العكس، واصل التقهقر في الخلف، كما لو أنه كان يريد الخسارة بأقل نتيجة.

هذا التقهقر؛ أسفر عن هدف هلالي ثالث، في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ إلا أن الحكم ألغاه، بداعي وجود تسلل على المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وذلك قبل وصول الكرة إلى زميله عبد الله الحمدان.

وبالتالي.. لم ينفذ جيرارد أي كلمة من ما قالها قبل مواجهة الهلال؛ بل أنه نجا من خسارة قاسية، كادت أن تجعله أكثر إحراجًا أمام جماهير الاتفاق ووسائل الإعلام؛ وذلك بسبب تراخي لاعبي الزعيم.

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