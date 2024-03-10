"أنا رجل أخاف الله" .. رسالة من حامد البلوي إلى النصر بعد براءة عبدالرزاق حمدالله

حامد البلوي تم إيقافه ستة أشهر ورحل عن منصبه في الاتحاد على خلفية "قضية التسجيلات"، فماذا قال عقب انتصار عبدالرزاق حمدالله على النصر؟

SHAHID

وجه حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لكرة القدم في نادي الاتحاد السعودي، رسالة إلى نادي النصر، عقب ثبوت براءته في قضية "التسجيلات" الشهيرة، الخاصة بصفقة انتقال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من العالمي إلى العميد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العالمي كان قد فسخ عقد المغربي في نوفمبر 2021 من طرف واحد، ليلجأ الطرفان للقضاء بعدها، ويتورط الاتحاد في القضية، إذ اتهمه الأول بالتفاوض مع اللاعب عن طريق البلوي خلال فترة سريان عقده وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

لكن قبل يومين أعلن المهاجم انتصاره في قضيته ضد النادي العاصمي، إذ حكمت له المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بحصوله على كافة مستحقاته المالية وتعويضات - بحسب تأكيداته - نظرًا لفسخ العقد دون أسباب مشروعة من قبل مسؤولي النصر.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتعليقًا على هذا الحكم، قال البلوي الذي عوقب بالإيقاف على خلفية تلك القضية: "الحمد لله، حامد البلوي معروف في الوسط الرياضي، أنا رجل أخاف الله في كل تفاصيل حياتي الشخصية والعملية، يتحدثون عن اتهامات، لكن أتت البراءة من أعلى سلطة رياضية، هذه البراءة شيء كبير لي ولعائلي ولكل من وثق بي".

وأضاف: "عندي تفاصيل كثيرة مهمة، لكن احترامًا للأدبيات ولقامات كبيرة تواصلت معي، لم أتحدث عنها، يكفيني أنني أحضرت حمد الله للاتحاد فهو جوهرة ومن العلامات الفارقة التي ساهمت في عودة الاتحاد، صفقتا حمدالله وشراحيلي (من الشباب إلى الاتحاد) لأنها قوية، أحدثت كل هذا الجدل، لكن البراءة موجودة سواء محليًا أو دوليًا، وهذا شرف كبير لي، وغير ذلك لا يلزمني".

يذكر أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد عاقبت حمدالله بالإيقاف أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال سعودي، مع إيقاف البلوي ستة أشهر وتغريمه بالغرامة نفسها، بجانب حرمان النادي الجداوي من التعاقدات لفترتين، على خلفية اتهامات النصر بالتفاوض مع اللاعب خلال فترة سريان عقده.

لكن الاتحاد كان قد تعاقد مع المغربي بشكل رسمي في منتصف ديسمبر 2021 في صفقة انتقال حر.

SHAHID