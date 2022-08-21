رجل اللحظات الحاسمة والأهداف المميزة .. أرقام ميسي ضد ليل

النجم الأرجنتيني يواصل التألق!

حقق باريس سان جيرمان فوزًا كاسحًا على نظيره ليل في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي على ملعب الأخير.

باريس افتتح التسجيل بشكل رائع بهدف لكيليان مبابي بعد مرور ثماني ثوان فقط من بداية المباراة، وكان الهدف نسخة من هدف لفريق سبارتا روتردام في الأسبوع الماضي وآخر لبورنموث في الموسم الماضي.

ميسي قدم مباراة مذهلة ولم يكتف بصناعة الهدف الأول، فأضاف الثاني بنفسه وظهر بشكل طيب للغاية خلال المواجهة.

دعونا فيما يلي نستعرض معكم أبرز أرقام ميسي في المواجهة:

شارك ليونيل لمدة 90 دقيقة كأساسي منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهاية ومرر الكرة 59 مرة بنسبة دقة 83% انخفضت إلى 78% في منتصف ملعب الخصم، وكا من ضمن تمريراته خمسة تمريرات طولية منهم واحدة كانت بداية فرصة الهدف الثاني الذي سجله بنفسه.

ميسي صنع الهدف الأول لمبابي بعد مرور ثماني ثوان فقط من بداية المباراة، وأضاف الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة الـ 27.

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على الأرض التحم ميسي في أربع كرات فاز بكرتين منهما، وفي الهواء لم يشارك في أي التحام طوال اللقاء.

وسدد كرة كرتين جاء منهما الهدف الخاص به، وصنع أربع فرص محققة للتسجيل جاء من أولهم هدف مبابي الأول في المباراة.

أما دفاعيًا فلعب ليونيل مباراة متواضعة على المستوى الرقمي، حيث لم يساهم في افتكاك الكرة أو تشتيتها أو قطعها، لكنه حاول افتكاكها مرة.