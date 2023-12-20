القائد يرفع الحرج عن البارسا أمام متذيل الليجا

أفلت برشلونة من فخ ضيفه ألميريا، بعدما تغلب عليه بشق الأنفس (3-2)، اليوم الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني "الليجا".

تقدم برشلونة في الدقيقة 33 عن طريق رافينيا، قبل أن يتعادل ليو بابتيستاو للضيوف (41)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني، أخذ برشلونة بزمام المبادرة وهز شباك الضيوف عن طريق سيرجي روبيرتو الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 61، وظنت جماهير البارسا أن المباراة حسمت.

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لكن الضيوف واصلوا إحراج برشلونة، وعادوا بهدف التعادل عن طريق إدجار جونزاليس في الدقيقة 71، ليبدأ سيناريو السقوط المروع يلوح في أفق جماهير برشلونة ومدربهم تشافي.

لكن النجم الملقب برجل الريمونتادا، ظهر مجددا في وقت حاجة برشلونة لخدماته وسجل هدف الفوز قبل 7 دقائق من الوقت الأصلي مستغلا تمريرة بينية رائعة من ليفاندوفسكي.

وبذلك الفوز، يرفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتًا، بفارق 6 نقاط عن جيرونا المتصدر، علمًا بأن ثلاثي القمة (جيرونا، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد) لعب مباراة أقل، بينما تجمد ألميريا في قاع جدول ترتيب الليجا عند رصيده السابق 5 نقاط.