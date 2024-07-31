"رجال يقاتلون النساء بأولمبياد 2024" .. باريس تغضب العالم بـ"المتحولين جنسيًا" في رياضة الملاكمة

فرنسا تواصل إثارة الجدل في أولمبياد 2024..

غضب كبير اجتاح العالم، بعد قرار اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بمشاركة ملاكمتين "متحولتين جنسيًا"، في مسابقة السيدات.

اللجنة المنظمة لأولمبياد "باريس 2024"، سمحت للجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينج، بالمشاركة في منافسات فئة ملاكمة السيدات؛ بعد أن طُردتا من النسخة الماضية "طوكيو 2020".

وقتها.. تم استبعاد خليف من المنافسات، بعد أن فشلت في اختبار "تحديد الجنس"؛ حيث تم اعتبارها من "الذكور البيولوجيين"، بينما تم سحب الميدالية البرونزية من لين؛ للسبب ذاته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن.. اللجنة المنظمة لأولمبياد "باريس 2024"، أكدت على أن الملاكمتين استوفتا جميع معايير الأهلية المطلوبة، في النسخة الحالية؛ وبالتالي.. تم السماح للثنائي بالمشاركة في فئة السيدات.

ومن ناحيتها.. تفاعلت الملاكمة كلاريسا شيلدز، حاملة اللقب العالمي في "3 أوزان مختلفة"، مع هذا القرار المثير للجدل؛ حيث قالت حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هناك رجال يقاتلون النساء في الملاكمة الأولمبية".

شيلدز أشارت إلى أنها لو كانت مسؤولة أولمبية، لم تكن لتقبل هذا الأمر أبدًا، واصفة هذا القرار بـ"المفجع"؛ حيث يساعد على سياسة تحطيم الرجال لـ"إحلام النساء".