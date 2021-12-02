رب ضارة نافعة .. إصابة نيمار مفيدة لباريس سان جيرمان وحكيمي!

أعلن باريس سان جيرمان قبل ساعات عن غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مواجهات الفريق خلال الشهر ونصف القادم.

فترة غياب نيمار مرشحة للزيادة، بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في الكاحل في مواجهة باريس سان جيرمان الأخيرة ضد سانت إيتيان.

تدخل عنيف تعرض له نيمار من إيفان ماكون في نهاية الشوط الثاني وبعد دقائق معدودة من إحراز آنخيل دي ماريا هدف التقدم لباريس سان جيرمان أسقطه أرضًا وأوقع قلوب جماهير باريس سان جيرمان.

لكن ما لم تدركه الجماهير في ذلك الوقت أن سقوط نيمار ربما يكون فيه الخير لفريقهم، وطوق النجاة لمديرهم الفني ماوريسيو بوتشيتينو.

كيف أنقذت إصابة نيمار بوتشيتينو؟

بإصابة نيمار تحرر بوتشيتينو أخيرًا من تصريحاته التي أطلقها قبل أيام حول ضرورة إشراك الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي سويًا في كل مباراة.

بوتشيتينو قال وقتها في مؤتمر صحفي قبل إحدى مباريات الدوري الفرنسي: "هم الثلاثي الأفضل في العالم، ويجب أن يلعبوا طوال الوقت".

الآن لن يتوجب على بوتشيتينو أن يلتزم بكلمته التي كانت تكلف باريس سان جيرمان الكثير على المستوى التكتيكي.

خلال مباراة سانت إتيان وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الذي انتهت منذ قليل 🔵🔴



تعرض نيمار لإصابة قوية للغاية بعد تدخل متهور من مدافع سانت إتيان! 🤦‍♂️



نيمار خرج من الملعب على نقالة، اللاعب لم يحصل على إنذار على الأقل 😳



النجم البرازيلي كان يعاني من ألم شديد حتى لحظة خروجه 😢 pic.twitter.com/GPFS5l39IJ — جول العربي - GOAL (@GoalAR) November 28, 2021

مشكلة باريس سان جيرمان الدفاعية

في وجود نيمار وميسي ورونالدو وأشرف حكيمي وسيرخيو راموس في مواجهة سانت إيتيان كان النادي الباريسي يملك ثلاثة مهاجمين لا يعودون للدفاع، ومدافعين لا يدافعان!

ذلك يبقي على خمسة فقط في الفريق يقومون بالأدوار الدفاعية، بالإضافة لحارس المرمى، وهو ما يصعب الأمور للغاية على الفريق الباريسي.

مشكلة أخرى في الهجوم

البعض يدافع عن المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في أمر الثلاثي الهجومي، ويؤكد أن التعامل مع ثلاثة نجوم بحجم ميسي ونيمار ومبابي شبه مستحيل.

لكن دعونا نقول لكم أو كارلو أنشيلوتي فعلها من قبل في وجود بيل ورونالدو وبنزيما، ولويس إنريكي فعلها مع ميسي ونيمار وسواريز.

لذلك دعونا نؤكد أن مشاكل باريس سان جيرمان الهجومية لها بدل من الحل الواحد أكثر من حل.

الآن وبعد أن تخلص بوتشيتينو من عبء نيمار ولو بشكل مؤقت، أصبح أمامه فرصة أكبر للإبداع في الثلث الهجومي.

فرصة لحكيمي

في ظل غياب نيمار يمكن لبوتشيتينو أن يعتمد على أنخيل دي ماريا في الجانب الأيسر، وكيليان مبابي كرأس حربة، وميسي كجناح أيمن حر.

على أن يستطيع حكيمي الصعود هجوميًا بحرية أكبر في غياب وجود جناح أيمن صريح في تشكيلة بوتشيتينو.

حكيمي يعاني على مستويات عديدة في باريس سان جيرمان منذ انضمامه للفريق العاصمي، لكن ربما تكون إصابة نيمار فرصة لبداية تألقه.

بيت القصيد

من الجنون أن يكون غياب نيمار مفيدًا لأي فريق يلعب له، لكن هكذا هو الحال في باريس سان جيرمان.

ربما يعود ذلك لكثرة الأسماء والحلول، وللقيود التي يفرضها وجود البرازيلي مع ميسي ومبابي على بوتشيتينو في تشكيل كل مباراة.

لكن في النهاية الأيام فقط هي من ستثبت إذا ما كان غياب نيمار سيكون مفيدًا لبقية الأطراف التي تحدثنا عنها أم لا.







