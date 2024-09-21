رب صدفة خير من ألف ميعاد.. مبابي يلتقي صديقه القديم في مباراة إسبانيول!

سيكون لقاء ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني فرصة جديدة لتلاقي اثنين لم يريا بعضهما البعض منذ وقت طويل.تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD
كيليان مبابي سيكون على موعد مع لقاء صديقه القديم في ناشئي موناكو، وهو إيرفين كاردونا، والذي يلعب حاليًا بين صفوف إسبانيول.
بل إن كاردونا ومبابي كانا صديقين حميمين لسنوات عديدة، ولم يلتقيا فقط في موناكو بل في الفئات السنية الأدنى للمنتخب الفرنسي أيضًا.
بدأ كل من كاردونا ومبابي مسيرتهما الكروية الاحترافية في نادي موناكو للشباب، حيث لعبا معًا لمدة أربعة مواسم، كلاهما صعدا جنبًا إلى جنب من فريق تحت 17 عامًا ثم إلى الفريق الأول، مرورًا بفريق تحت 19 عامًا وموناكو ب. وكانت مسيرتهما المهنية متوازية حتى لحظة الانتفال المدوي لمبابي إلى باريس سان جيرمان، هنا ظهر الفارق الواضح في مسيرتيهما.
وبينما يصغر مبابي كاردونا بأقل من عام ونصف، إذ ولد الأخير في أغسطس 1997 بينما ولد مبابي في ديسمبر 1998، إلا أن الفارق في المسيرة كان مهولًا، كاردونا تنقل بين أندية سيركل بروج وأوجسبورج الألماني وأعير إلى سانت إيتيان، بينما أتت إعارته الأخيرة إلى إسبانيول على أمل إعادة إحياء مسيرته مرة أخرى.
المباراة التالية
وشارك كاردونا في 4 مباريات بالدوري الإسباني مع إسبانيول هذا الموسم، ولكن دون أن يبصم على أي مساهمة تهديفية حتى الآن.