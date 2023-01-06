"ربما أتذكرها لبقية حياتي لكن" .. هاري كين لم يمت واقفًا!

هاري كين يكشف كيف تعامل مع إهداره لضربة الجزاء الهامة في كأس العالم 2022.

علق هاري كين نجم توتنهام وإنجلترا على إهداره لركلة جزاء أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم، والتي خسرها المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف، ليغادر مونديال 2022 من دور ربع النهائي، بينما أكمل الديك الفرنسي رحلته حتى النهاية، وخسر اللقب أمام الأرجنتين بركلات الترجيح (4/2).

المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا ساهم في انتصار فريقه برباعية دون رد أمام كريستال بالاس، حيث سجل هدفين في مواجهة الفريقين بالجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هاري كين لصحيفة "إيفننج ستاندرد" البريطانية عقب مواجهة بالاس عن إهدار ركلة الجزاء أمام فرنسا: "بعد حدوث ذلك أردت فقط اللعب مرة أخرى بأسرع ما يمكن وإخراجها من رأسي، إنه شيئ عليك التعامل معه ربما أتذكرها لبقية حياتي، لكن هذا جزء من اللعبة لن يؤثر ذلك علي كلاعب أو كشخص سأستمر في العمل الجاد للتحسين".

وتابع كين: "لقد كانت لحظة صعبة بالنسبة لي، ليس من السهل أبدًا أن تمر بها، لكنه جزء من كرة القدم وجزء من النجاحات والانخفاضات في رياضتنا، كان لدي بعض الوقت بعيدًا بعد ذلك فقط للتفكير وقد جعلني الأمر أكثر جوعًا للعودة والنجاح، لذا فالليالي مثل الليلة الماضية ضد كريستال بالاس دائمًا ما تكون جيدة بالنسبة لي وللفريق وكانت هناك حاجة ماسة إليها بعد النتائج الأخيرة أيضًا".

وكان كين قد أوضح بعد مباراة فرنسا أنه يريد أن يواصل جاريث ساوثجيت مع إنجلترا، وهو سعيد لأن المدير الفني اختار القيام بذلك، وعلق كين: "أنا سعيد حقًا، أشعر أن هناك بعض الأعمال غير المكتملة هناك وهو مدرب رائع، لقد كنا قريبين الآن في مناسبات قليلة لقد بدنا أقوياء في البطولة، وكانت التفاصيل الصغيرة هي التي لم تسر في طريقنا، سيكون من الجيد أن تخوض مباراة أخرى في بطولة أوروبا مع نفس الفريق والطاقم الفني".