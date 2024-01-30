"ربما الأمر كذلك" .. رسالة مثيرة من ديكو عن البديل القادم لتشافي!

الجدل مستمر حول خليفة المدرب الكتالوني

رد ديكو المدير الرياضي لبرشلونة على الأنباء المتداولة حول البديل القادم لتشافي هيرنانديز بعد إعلان رحيله عن النادي بشكل نهائي.

تشافي خرج بقنبلة مدوية بعد خسارة برشلونة أمام فياريال 5/3 يوم السبت الماضي، ليعلن أن هذا الموسم سيكون الأخير له، مُعربًا عن غضبه من الطريقة التي يتم التعامل معه بها.

ديكو شوهد اليوم، الثلاثاء، في أحد المطاعم بمدينة برشلونة لحسم صفقة التعاقد مع النجم الشاب لوكاس بيرجفال، وبعد الانتهاء من الاجتماع تحدث إلى بعض الصحفيين عن تشافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن ديكو رد على سؤال أحد الصحفيين عن اتفاق برشلونة بالفعل مع بديل تشافي، ليرد البرتغالي قائلًا:"نعم ربما يكون الأمر كذلك".

ويثير بذلك المدير الرياضي للنادي الكتالوني التكهنات حول المدرب القادم للفريق، بعد الرحيل الصادم لتشافي بعد النتائج المتواضعة للفريق على المستوى المحلي خلال الأسابيع الماضية.

جدير بالذكر أن برشلونة ارتبط هذا الأسبوع بالعديد من المدربين لخلافة تشافي، وعلى رأسهم يورجن كلوب، هانز فليك، رافائيل ماركيز، تياجو موتا، مارك فان بوميل وكذلك ميكيل أرتيتا وتوماس توخيل.